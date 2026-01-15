Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

    Другие страны
    • 15 января, 2026
    • 09:44
    Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

    Компания Microsoft заключила соглашение с Indigo Carbon о покупке 2,85 млн почвенных углеродных кредитов, что стало крупнейшей сделкой такого рода на рынке.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    Кредиты связаны с проектами регенеративного земледелия в США вписываются в стратегию компании стать углеродно-негативной к 2030 году, несмотря на рост выбросов, вызванный бурным развитием искусственного интеллекта.

    Финансовые условия 12-летнего контракта официально не раскрываются, однако, по данным источников, стоимость кредитов Indigo Carbon традиционно колеблется в диапазоне $60–80 за тонну CO₂. В этом случае общий объем сделки может оцениваться в $171–228 млн.

    Регенеративное сельское хозяйство предполагает отказ от интенсивной вспашки, использование покровных культур и контролируемый выпас скота. Эти методы повышают способность почв поглощать углерод и удерживать влагу, снижая климатическую нагрузку.

    Microsoft углеродные выбросы Indigo Carbon углеродные кредиты

    Последние новости

    09:49

    Цена азербайджанской нефти незначительно снизилась

    Энергетика
    09:48

    В Азербайджане 7 адвокатам сделано предупреждение

    Происшествия
    09:44

    Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

    Другие страны
    09:38

    Трамп усомнился в способности Резы Пехлеви руководить Ираном

    Другие страны
    09:33

    В Лянкяране мужчина ранил брата ножом

    Происшествия
    09:33

    В Сумгайыте обнаружены четыре охотничьих ружья

    Происшествия
    09:27

    ЕС снизит потолок на российскую нефть до $44,1 с 1 февраля

    Другие страны
    09:15

    В Баку 25-летний мужчина умер от отравления угарным газом

    Происшествия
    09:15

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.01.2026)

    Финансы
    Лента новостей