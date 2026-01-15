Microsoft заключила рекордную сделку по продаже почвенных углеродных кредитов

Компания Microsoft заключила соглашение с Indigo Carbon о покупке 2,85 млн почвенных углеродных кредитов, что стало крупнейшей сделкой такого рода на рынке.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Кредиты связаны с проектами регенеративного земледелия в США вписываются в стратегию компании стать углеродно-негативной к 2030 году, несмотря на рост выбросов, вызванный бурным развитием искусственного интеллекта.

Финансовые условия 12-летнего контракта официально не раскрываются, однако, по данным источников, стоимость кредитов Indigo Carbon традиционно колеблется в диапазоне $60–80 за тонну CO₂. В этом случае общий объем сделки может оцениваться в $171–228 млн.

Регенеративное сельское хозяйство предполагает отказ от интенсивной вспашки, использование покровных культур и контролируемый выпас скота. Эти методы повышают способность почв поглощать углерод и удерживать влагу, снижая климатическую нагрузку.