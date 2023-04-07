Microsoft выплатит почти $3 млн за нарушение антироссийских санкций

Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн в связи с нарушением антироссийских санкций.

Корпорация Microsoft согласилась выплатить почти $3 млн в связи с нарушением антироссийских санкций.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (при Минфине США, OFAC).

"Microsoft согласилась выплатить $2 980 265,86 для урегулирования потенциальной гражданской ответственности, касающейся экспорта услуг или программного обеспечения из Соединенных Штатов в страны, подвергшиеся всесторонним санкциям, и в адрес лиц из списка блокирующих санкций или запрещенных лиц за нарушение программ санкций OFAC, связанных с Кубой, Ираном, Сирией и Украиной/Россией", - говорится в заявлении.

"Сумма урегулирования отражает решение OFAC о том, что поведение юридических лиц Microsoft не было злонамеренным, и то, что они добровольно раскрыли данные", - утверждает управление.

Ведомство полагает, что с июля 2012 по апрель 2019 года структуры Microsoft совершили 1 339 "явных нарушений многочисленных программ санкций OFAC", продавая лицензии на программное обеспечение, активировали лицензии и предоставляли услуги с серверов и систем, расположенных в США и Ирландии.

В заявлении особо подчеркивается, что Microsoft "добровольно сообщила" о нарушениях и сотрудничала с властями в ходе расследования. Корпорация, отметил Минфин, активно предоставляла "объемную и подробную информацию" и оперативно взаимодействовала с управлением.