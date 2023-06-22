Micron вложит $825 млн в постройку сборочно-испытательного комплекса в Индии

Американская Micron Technology построит сборочно-испытательный комплекс для чипов памяти стандартов DRAM и NAND в индийском Гуджарате.
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Первая очередь комплекса планируется к запуску в конце 2024 года. Начало второй фазы проекта ожидается "ближе ко второй половине десятилетия".
Компания инвестирует до $825 млн в первые две очереди и создаст до 5 тыс. рабочих мест в своем штате в ближайшие несколько лет.
Это первый подобный проект Micron в Индии.
Котировки бумаг технологической компании растут на 0,7% на торгах в четверг. С начала года ее капитализация увеличилась на 32,6% до $72,01 млрд. Индекс Nasdaq Composite за то же время прибавил 29,2%.