Micron вложит $825 млн в постройку сборочно-испытательного комплекса в Индии

Американская Micron Technology построит сборочно-испытательный комплекс для чипов памяти стандартов DRAM и NAND в индийском Гуджарате.

Американская Micron Technology построит сборочно-испытательный комплекс для чипов памяти стандартов DRAM и NAND в индийском Гуджарате.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом говорится в пресс-релизе компании.

Первая очередь комплекса планируется к запуску в конце 2024 года. Начало второй фазы проекта ожидается "ближе ко второй половине десятилетия".

Компания инвестирует до $825 млн в первые две очереди и создаст до 5 тыс. рабочих мест в своем штате в ближайшие несколько лет.

Это первый подобный проект Micron в Индии.

Котировки бумаг технологической компании растут на 0,7% на торгах в четверг. С начала года ее капитализация увеличилась на 32,6% до $72,01 млрд. Индекс Nasdaq Composite за то же время прибавил 29,2%.