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Мицотакис: Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в подключении к трехстороннему формату Индии

Мицотакис: Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в подключении к трехстороннему формату Индии Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в том, чтобы подключить к трехстороннему формату сотрудничества, помимо США, еще и Индию.
Другие страны
4 сентября 2023 г. 17:12
Мицотакис: Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в подключении к трехстороннему формату Индии

Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в том, чтобы подключить к трехстороннему формату сотрудничества, помимо США, еще и Индию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы обсудили различные сферы взаимных интересов, а также динамическое расширение нашего трехстороннего сотрудничества. Хотя у нас формат "3+1", но можно рассмотреть включение в него, помимо США, которые и так являются тесным союзником, также таких стран, как Индия. Как сказал и премьер Израиля, у нас имеется естественный интерес смотреть в сторону расширения не только с геополитической точки зрения, но и с точки зрения масштаба в мире. Мы можем к этому стремиться более систематически и можем пригласить и премьер-министра Индии принять участие в работе нашего трехстороннего саммита в следующем году", - сказал он.

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Версия на английском языке Mitsotakis: Greece, Cyprus and Israel interested in joining India’s trilateral format

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