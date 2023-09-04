Мицотакис: Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в подключении к трехстороннему формату Индии

Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в том, чтобы подключить к трехстороннему формату сотрудничества, помимо США, еще и Индию.

Греция, Кипр и Израиль заинтересованы в том, чтобы подключить к трехстороннему формату сотрудничества, помимо США, еще и Индию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"Мы обсудили различные сферы взаимных интересов, а также динамическое расширение нашего трехстороннего сотрудничества. Хотя у нас формат "3+1", но можно рассмотреть включение в него, помимо США, которые и так являются тесным союзником, также таких стран, как Индия. Как сказал и премьер Израиля, у нас имеется естественный интерес смотреть в сторону расширения не только с геополитической точки зрения, но и с точки зрения масштаба в мире. Мы можем к этому стремиться более систематически и можем пригласить и премьер-министра Индии принять участие в работе нашего трехстороннего саммита в следующем году", - сказал он.