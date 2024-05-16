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Мицотакис предложил создать европейский вариант "Железного купола"

Мицотакис предложил создать европейский вариант "Железного купола" В Греции предложили создать европейскую систему ПВО по образцу "Железного купола".
Другие страны
16 мая 2024 г. 14:39
Мицотакис предложил создать европейский вариант Железного купола

В Греции предложили создать европейскую систему ПВО по образцу "Железного купола".

Как передает Report со ссылкой на Novinite, об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил в интервью Sky TV.

Он подчеркнул необходимость единой оборонной стратегии для всей Европы, чтобы защититься от потенциальных угроз.

Мицотакис изложил свое видение европейской системы ПВО, которая будет охватывать все страны ЕС, подобно израильскому "Железному куполу". Он подчеркнул важность коллективного использования европейских ресурсов для обеспечения противовоздушной обороны для каждой страны-члена, независимо от их национальных бюджетов.

В свою очередь министр обороны Греции Никос Дендиас поддержал слова Мицотакиса, подчеркнув срочность внедрения такого механизма обороны в Греции и во всей Европе.

Дендиас отметил необходимость подготовки к потенциальным крупномасштабным атакам с использованием беспилотников и ракет, подчеркнув важность проактивных оборонных стратегий.

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