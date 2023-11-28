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Michelin сократит более 1,5 тыс. рабочих мест в Германии

Michelin сократит более 1,5 тыс. рабочих мест в Германии Французский производитель шин Michelin сократит более 1,5 тыс. рабочих мест в Германии.
Другие страны
28 ноября 2023 г. 23:31
Michelin сократит более 1,5 тыс. рабочих мест в Германии

Французский производитель шин Michelin сократит более 1,5 тыс. рабочих мест в Германии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такой шаг связан среди прочего с увеличением издержек производства из-за роста цен на энергию, говорится в заявлении компании.

До конца 2025 года будет постепенно свернуто производство на заводах в Карлсруэ и Трире, а также в Хомбурге. Сокращения затронут в общей сложности 1 410 сотрудников. Кроме того, Michelin перенесет из Германии в Польшу центр обслуживания клиентов, что коснется еще 122 работников.

Компания отметила, что среди причин реструктуризации импорт дешевых шин для грузовиков из стран с более низкой оплатой труда.

Ранее американская компания Goodyear сообщила о прекращении производства шин в Фюрстенвальде и закрытии завода в Фульде, что приведет к сокращению около 1,8 тыс. рабочих мест.

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