CМИ: Саудовская Аравия закупила израильское шпионское оборудование на сотни миллионов долларов

Саудовская Аравия закупила израильское шпионское оборудование на сотни миллионов долларов. Как передает Report, об этом пишет The Middle East Monitor со ссылкой на арабские СМИ.

Саудовская Аравия и Израиль заключили соглашение, согласно которому королевство получит израильское оборудование для компьютерного шпионажа.

Сумма сделки составляет 300 миллионов долларов. При этом согласно публикации, это часть более масштабного соглашения о поставках военного оборудования. В публикации также отмечается, что два государства, не имеющие дипломатических отношений, достигли договоренности напрямую, без посредников.

Детали сделки также известны Египту и Объединенным Арабским Эмиратам. Сайт отмечает, что деньги были выплачены израильским фирмам еще до начала поставок оборудования. Еще 2.000 устройств предполагается поставить королевству в 2020 году.