Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Непрямые межсирийские переговоры возобновляются в Женеве в среду на фоне относительно устойчивого соблюдения режима прекращения огня в Сирии, однако полноформатная дискуссия об урегулировании конфликта в стране запланирована лишь на 14 марта.

Прекращение огня в Сирии рассматривалась как важная предпосылка для возобновления политических переговоров между сторонами. После долгого перерыва представители правительства и некоторых оппозиционных групп Сирии собрались в Женеве 29 января, однако уже 3 февраля вновь была взята пауза.

Ожидалось, что переговоры возобновятся не позднее 25 февраля, однако их реальное начало несколько раз откладывалось.

Как заявили РИА Новости в офисе спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, работа с сирийскими сторонами официально начнется во второй половине дня 9 марта. Де Мистура и его команда будут готовы вести диалог со всеми заинтересованными игроками, кто в этот день приедет в отделение ООН в Женеве. Кроме того, в среду состоится очередное заседание целевых групп по прекращению огня и гуманитарному доступу в Сирии.

Однако реальная работа по урегулированию начнется лишь в понедельник, 14 марта. К тому времени в Женеву должны прибыть все делегаты, приглашенные в этот раз на переговоры.

Как ожидается, в пятницу в Женеву приедет делегация Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции. Следом за ней, в субботу, в Швейцарию прилетят представители групп, участвовавших во встречах в Москве и Каире. А в воскресенье вечером должна доехать и делегация правительства Сирии. Ожидается, что в этот раз ее будет возглавлять замглавы МИД Фейсал Микдад.

До понедельника спецпосланник ООН намерен проводить с участниками предварительные дискуссии, после чего начнутся сами непрямые переговоры о судьбе Сирии.