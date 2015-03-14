Межливийские переговоры могут возобновиться 19 марта

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Противостоящие друг другу представители парламента Ливии и происламистского Всеобщего национального конгресса могут вернуться к переговорам 19 марта, говорится в заявлении миссии ООН по поддержке в Ливии, передает Report со ссылкой на Росбалт.

В пятницу глава миссии Бернардино Леон провел очередные консультации по формированию правительства национального единства в Ливии. Леон пытается на переговорах в Марокко и Алжире привести стороны внутриливийского конфликта к компромиссу до истечения мандата его миссии (в конце марта). Очередной раунд переговоров между представителями парламента и конгресса начался в Марокко в начале марта.

"Чтобы дать больше времени для консультаций, миссия ООН предложила возобновить диалог 19 марта, в четверг, в Марокко", - говорится в заявлении миссии.

Межливийские переговоры под эгидой миссии ООН стартовали в январе в Женеве. На втором раунде (26-27 января) стороны договорились о проведении новых переговоров уже в Ливии, если позволит ситуация с безопасностью в стране.