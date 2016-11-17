Межкипрские переговоры под эгидой ООН пройдут в Швейцарии 20 ноября

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Межкипрские переговоры под эгидой ООН возобновятся в Швейцарии 20-21 ноября, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Лидер греко-киприотов Никос Анастасиадис и лидер турко-киприотов Мустафа Акынджи возобновят переговоры под эгидой ООН в Монт-Пелерине, в Швейцарии, в воскресенье, 20 ноября, и в понедельник, 21 ноября", - заявили в пресс-службе женевского отделения ООН.

Переговоры по урегулированию кипрской проблемы с участием президента Кипра Никоса Анастасиадиса и главы непризнанной Турецкой республики северного Кипра Мустафы Акынджи, которые велись с 7 ноября, приостановились 11 ноября. В ООН считают, что в ходе первой встречи стороны достигли значительного прогресса по вопросам, касающимся территорий, а также того, сколько людей смогут потребовать возвращения домов и собственности, утерянных в ходе конфликта.

По мнению турецкой стороны, продвижение в дискуссиях сторон есть, но новые переговоры - последний шанс на урегулирование проблемы. Представитель правительства Кипра Никос Кристодулидес, в свою очередь, отметил, что в ходе новых переговоров в Монт-Пелерине участники должны вновь сосредоточиться на том, какая территория, согласно предполагаемой федерации, отойдет в управление грекам-киприотам и туркам-киприотам.