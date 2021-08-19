Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Международный валютный фонд объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в распространенном заявлении фонда.

“В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка $400 млн помощи.