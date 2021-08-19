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Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану Международный валютный фонд объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.
Другие страны
19 августа 2021 г. 06:31
Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану

Международный валютный фонд объявил, что приостанавливает помощь Афганистану из-за неопределенного статуса руководства страны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в распространенном заявлении фонда.

“В настоящее время отсутствует ясное понимание в международном сообществе относительно признания правительства Афганистана, вследствие чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования и иным ресурсам МВФ”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующей неделе МВФ должен был перечислить Афганистану порядка $400 млн помощи.

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