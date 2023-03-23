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Международный уголовный суд откроет представительство в Украине

Международный уголовный суд откроет представительство в Украине Украина и гаагский Международный уголовный суд (МУС) подписали соглашение об открытии представительства органа в этой стране.
Другие страны
23 марта 2023 г. 16:47
Международный уголовный суд откроет представительство в Украине

Украина и гаагский Международный уголовный суд (МУС) подписали соглашение об открытии представительства в этой стране.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МУС.

"Мы очень благодарны за сотрудничество, поддержку и помощь, которые мы получили от правительства Украины, и надеемся на укрепление нашего сотрудничества в будущем", - сказал секретарь МУС Питер Льюис.

Как отметили в МУС, отделения суда необходимы для развития и поддержания отношений сотрудничества с ключевыми заинтересованными сторонами в соответствующих странах и для поддержки мандата суда и вытекающей из этого деятельности в этих странах.

"Мы не остановимся, пока все виновные в международных преступлениях, совершенных в Украине, не будут привлечены к ответственности, независимо от их политической или военной позиции", - добавил Генпрокурор Украины Андрей Костин.

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Версия на английском языке International Criminal Court to open office in Ukraine

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