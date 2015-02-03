Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Международный суд ООН не нашел вины Сербии и Хорватии в геноциде в ходе конфликта в 1991-1995 годах. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, Международный суд (МС) ООН в Гааге отказал в удовлетворении взаимных исков Сербии и Хорватии, обвинявших друг друга в совершении геноцида во время боевых действий после распада Югославии в 1991-1995 годах.

Решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Хорватия первой обратилась в 1999 году в МС ООН с обвинениями в геноциде в адрес Союзной республики Югославии (правопреемницей которой стала Сербия), утверждая, что власти в Белграде во время войны на хорватской территории в 1991 году совершили геноцид "против граждан Хорватии".

Сербия ответила встречным иском в 2010 году. По оценке сербской стороны, хорватские власти и войска в августе 1995 году в ходе операции "Буря" совершили геноцид в отношении населения сербской автономии Книнская Краина. Тогда была уничтожена самопровозглашенная Республика Сербская Краина — территориальное образование хорватских сербов.