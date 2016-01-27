Международный уголовный суд начал расследование преступлений в ходе конфликта в Грузии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Международный уголовный суд начинает расследование военных преступлений, которые могли быть совершены во время вооруженного конфликта в Южной Осетии с участием Грузии и России, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

О решении начать расследования преступлений, совершенных в Южной Осетии в период с 1 июля по 10 октября 2008 года, сообщается на сайте Международного уголовного суда (МУС).

В сообщении говорится, что есть основания считать, что в Южной Осетии были совершены преступления, которые подпадают под юрисдикцию МУС.

Речь идет о преступлениях против человечности (убийствах, насильственном переселении людей), а также военных преступлениях (нападениях на гражданское население, намеренные убийства, мародерство). Все эти преступления, как отмечает суд, предположительно были совершены в ходе вооруженного конфликта в период с 1 июля по 10 октября.