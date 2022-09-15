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Международный комитет Сената США одобрил военную помощь Тайваню на $4,5 млрд

Международный комитет Сената США одобрил военную помощь Тайваню на $4,5 млрд Законопроект, предусматривающий расширение масштабов военной помощи Тайваню со стороны США с предоставлением 4,5 млрд долларов, был одобрен комитетом по международным отношениям американского Сената.
Другие страны
15 сентября 2022 г. 09:52
Международный комитет Сената США одобрил военную помощь Тайваню на $4,5 млрд

Законопроект, предусматривающий расширение масштабов военной помощи Тайваню со стороны США с предоставлением 4,5 млрд долларов, был одобрен комитетом по международным отношениям американского Сената.

Как передает Report cо ссылкой на Bloomberg, средства будут предоставлены в течение 4-х лет.

Инициативу поддержали 17 членов комитета (пятеро законопроект не одобрили), в ближайшее время верхняя палата рассмотрит документ в полном составе.

По мнению сторонников законопроекта, военная и финансовая поддержка необходима Тайваню на фоне усиления авторитарных и милитаристских тенденций в КНР, которые могут угрожать суверенитету острова. Помимо предоставления военной техники и финансирования для укрепления оборонного потенциала Тайваня, законопроект предпишет США взаимодействовать с островным правительством как с "законным представителем народа Тайваня" и утвердит полномочия президента США в области введения санкций против китайских чиновников и финансовых институтов, угрожающих независимости острова.

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Версия на английском языке US Senate panel approves $4.5B weapons deal for Taiwan

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