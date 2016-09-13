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    МККК: Северная Корея находится на грани гуманитарной катастрофы

    В стране была уничтожена часть урожая, многие местные жители также лишились своих домов

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Северная Корея находится на грани гуманитарной катастрофы из-за наводнения.

    Как передает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщает Международный комитет Красного Креста (МККК). 

    Согласно информации, правительство страны сообщило о гибели 133 человек. Еще 400 пропали без вести, в то время как десятки тысяч человек вынуждены были покинуть регионы, пострадавшие от наводнения.

    Также в стране была уничтожена часть урожая, многие местные жители также лишились своих домов.

    До сих пор спасательные команды не могут попасть в зоны, которые больше всего пострадали от наводнения.

    Согласно сообщению МККК, Северная Корея уже страдает от недостатка продуктов питания и серьезно зависит от международной помощи, так как не может самостоятельно прокормить свое население. Наводнение лишь усугубит эти проблемы.

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