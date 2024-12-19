Международный газовый союз раскритиковал заявления об ограничении экспорта СПГ

Международный газовый союз (IGU) в своем заявлении раскритиковал заявления Министерства энергетики США об ограничении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из страны, подчеркнув важность этого источника энергии для Европы и потенциальное негативное во

Международный газовый союз (IGU) в своем заявлении раскритиковал заявления Министерства энергетики США об ограничении экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из страны, подчеркнув важность этого источника энергии для Европы и потенциальное негативное воздействие на окружающую среду.

Как передает Report, об этом заявил IGU.

Отмечается, что допущения отчета Минэнерго США в отношении потребления газа не позволяют точно предсказать мировой спрос на это топливо, а недооценка спроса, недостаточное инвестирование или иное ограничение дополнительных поставок СПГ могут нанести серьезный ущерб экономикам стран-импортеров. Кроме того, торговля СПГ обеспечивает энергетическую безопасность и доступ к энергоресурсам во многих регионах мира, включая Европу.

"Ограничение дополнительного экспорта СПГ из США также окажет негативное воздействие на окружающую среду, поскольку такие ограничения сократят возможности использования газа для замены топлива с высоким уровнем выбросов CO2, такого как нефть и уголь. Объемы добычи угля уже достигли рекордно высокого уровня", - говорится в заявлении союза.