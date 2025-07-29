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Международный фронт деколонизации не принял Буживальское соглашение

Международный фронт деколонизации не принял Буживальское соглашение Международный фронт деколонизации (FID) представил свою официальную позицию по Буживальскому соглашению, подписанному в июле 2025 года.
Другие страны
29 июля 2025 г. 19:51
Международный фронт деколонизации не принял Буживальское соглашение

Международный фронт деколонизации (FID) представил свою официальную позицию по Буживальскому соглашению, подписанному в июле 2025 года.

Как сообщает Report, FID выразил глубокую обеспокоенность тем, что данное соглашение не обеспечивает полного и эффективного осуществления права канакского народа на самоопределение, а также подрывает императивные принципы международного права.

FID напомнил о Нумейском соглашении, подписанном в 1988 году, которое создало юридическую базу для самоуправления и политического участия коренного канакского народа, тем самым заложив фундамент для возможного достижения независимости в будущем.

Однако в мае 2024 года действия французских силовых структур, сопровождавшиеся насилием против канаков, требующих права на свободу, привели к жертвам - погибло 14 мирных жителей. Эти трагические события и последующие политические процессы показали, что ситуация не привела ни к устойчивому миру, ни к признанию полного суверенитета канакского народа. Следовательно, процесс деколонизации остаётся незавершенным.

FID особо подчеркнул, что теория "разделенного суверенитета" и концепция "двойного гражданства", содержащиеся в соглашении, не обеспечивают полноценной реализации права на самоопределение. Это право, как напомнили в организации, юридически закреплено как во французской Конституции, так и в Резолюции №1514 (XV) Генеральной Ассамблеи ООН - одном из ключевых документов международного права.

"Если в соглашении говорится о новом этапе на пути к деколонизации и свободе, то сохранение зависимых отношений и ограничение лишь институциональными реформами на этом этапе недопустимы. Это противоречит фундаментальному характеру принципа самоопределения. Передача полномочий в таких областях, как оборона, валюта, безопасность, общественный порядок, правосудие, исполнение законодательства и бюджетный контроль, будет возможна только после консультаций с участием местного населения и при условии принятия соответствующей резолюции Конгрессом Новой Каледонии большинством в две трети или три пятых голосов", — говорится в документе.

FID заявляет, что, несмотря на тесное "участие" Новой Каледонии в вопросах обороны, безопасности и финансовой политики в сотрудничестве с Францией, ключевые полномочия все еще осуществляются французскими исполнительными органами. Такая форма сотрудничества, пусть и интенсивная, не может заменить полную государственную независимость. Признание Новой Каледонии в рамках Франции как субъекта с ограниченной автономией должно быть заменено перспективой полного суверенитета, основанного на праве на самоопределение.

"Статус Новой Каледонии должен определяться не в рамках ограниченной автономии внутри Франции, а как независимого и полностью суверенного государства, основанного на праве на самоопределение. Свободное, прозрачное и честное осуществление этого права канакским народом - одна из основополагающих норм международного права", - подчеркивает FID.

В заключение Международный фронт деколонизации призывает Францию строго соблюдать основные принципы международного права, особенно право на самоопределение и освобождение от колониализма. В документе вновь подчеркивается необходимость решительного продвижения процесса деколонизации. На этом этапе международное сообщество должно признать канакский народ как полностью суверенную нацию, вне зависимости от существующих политических отношений с Францией.

Отметим, что Международный фронт деколонизации (FID) был создан 17–18 июля 2024 года в Баку при поддержке Бакинской инициативной группы и по инициативе Объединения народов за свободу Гваделупы (UPLG). В учреждении фронта приняли участие представители более чем 17 политических партий и движений за независимость из регионов, страдающих от колониальной политики Франции и Нидерландов.

Основная цель этой международной структуры - усиление борьбы против колониализма, признание и реализация права народов на -самоопределение на международном уровне, а также развитие сотрудничества между странами и организациями в этой сфере.

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Версия на английском языке International Decolonization Front finds Bougival Accord unacceptable
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