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Международный день бокса перенесен на конец августа

Международный день бокса перенесен на конец августа Празднование Международного дня бокса перенесено с 22 июля на 27 августа.
Другие страны
7 июля 2021 г. 23:55
Международный день бокса перенесен на конец августа

Празднование Международного дня бокса перенесено с 22 июля на 27 августа.

Как передает Report, об этом ТАСС заявил президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

"Мы приняли решение о переносе Международного дня бокса на 27 августа. Как раз в эти сроки когда-то проходил первый чемпионат мира по боксу. Наша задача, чтобы во всех 203 странах, которые входят в AIBA, на центральные площади вышли спортсмены. В этом году мы хотим поставить рекорд Гиннесса в 75 тысяч боксеров, которые будут проводить одновременную тренировку", - сказал Кремлев.

Отметим, что с 2018 года Международный день бокса отмечался 22 июля.

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