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    Международный аэропорт в Триполи подвергся ракетному обстрелу

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Неизвестные обстреляли во вторник вечером международный аэропорт Митига в столице Ливии Триполи.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

    По его данным, близ воздушной гавани были слышны взрывы. Одна из ракет, по словам очевидцев, упала в море. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Кто стоит за обстрелами, пока не установлено, указывает агентство.

    По информации Reuters, из-за обстрела самолет, совершавший коммерческий рейс из Египта в Триполи, вынужден был совершить экстренную посадку в городе Мисрата, расположенном 200 км восточнее столицы.

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