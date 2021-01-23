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Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу В результате инцидента никто не пострадал
Другие страны
23 января 2021 г. 15:04
Международный аэропорт Багдада подвергся ракетному обстрелу

В сторону международного аэропорта Багдада были запущены три ракеты в ночь на субботу, 23 января.

Как передает Report со ссылкой на российские источники, об этом информирует агентство INA со ссылкой на пресс-службу органов безопасности Ирака.

Отмечается, что два снаряда разорвались за территорией аэропорта, третий свалился на жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.

После произошедшего всем рейсам пришлось выполняться штатно.

Аэропорт регулярно подвергается обстрелу, в том числе из-за того, что он примыкает к военному аэродрому.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Адена в момент прибытия самолета с членами нового правительства Йемена произошли мощные взрывы. В результате инцидента погибли более 20 человек, члены правительства не пострадали.

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