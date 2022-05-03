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Международные резервы Украины сократились еще на 1,5 млрд долларов

Международные резервы Украины сократились еще на 1,5 млрд долларов Международные резервы Украины в течение апреля сократились на 1,5 млрд долларов.
Другие страны
3 мая 2022 г. 15:05
Международные резервы Украины сократились еще на 1,5 млрд долларов

Международные резервы Украины в течение апреля сократились на 1,5 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно заявлению главы НБУ Кирилла Шевченко, благодаря международной помощи НБУ сможет поддержать резервы на должном уровне.

"По состоянию на начало мая резервы, по оперативным данным, составляют 26,6 млрд долларов. При достаточной международной финансовой помощи у нас будет возможность содержать резервы на должном уровне и даже увеличивать их", - сказал Шевченко.

Шевченко напомнил, что НБУ зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 гривен на время военного положения. Однако фиксация курса является временным решением.

"Мы остаемся приверженными рыночным подходам и курсу на валютную либерализацию. По мере роста объемов предложения валюты на рынке благодаря постепенному возобновлению экспорта товаров мы вернемся к политике плавающего курсообразования, при которой курс определяется рынком, а центробанк сглаживает чрезмерные курсовые колебания", - сказал глава НБУ.

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