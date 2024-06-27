Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов, снизившись за неделю на 3,1 млрд долларов.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3,1 млрд долларов США, или на 0,5%, вследствие отрицательной переоценки и проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния", - отмечает регулятор.
По данным на 14 июня, объем резервов составлял 596,2 млрд долларов.