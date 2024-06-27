Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов, снизившись за неделю на 3,1 млрд долларов.

Международные резервы РФ на 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов, снизившись за неделю на 3,1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3,1 млрд долларов США, или на 0,5%, вследствие отрицательной переоценки и проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния", - отмечает регулятор.

По данным на 14 июня, объем резервов составлял 596,2 млрд долларов.