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Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд

Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд Международные резервы РФ на 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов, снизившись за неделю на 3,1 млрд долларов.
Другие страны
27 июня 2024 г. 18:28
Международные резервы РФ за неделю снизились на $3,1 млрд

Международные резервы РФ на 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов, снизившись за неделю на 3,1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в материалах Банка России.

"Международные резервы по состоянию на конец дня 21 июня 2024 года составили 593,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 3,1 млрд долларов США, или на 0,5%, вследствие отрицательной переоценки и проведением операций со средствами Фонда национального благосостояния", - отмечает регулятор.

По данным на 14 июня, объем резервов составлял 596,2 млрд долларов.

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