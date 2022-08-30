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Международные автобусные перевозки в войну в Украине выросли в 2,7 раза

Международные автобусные перевозки в войну в Украине выросли в 2,7 раза Международные автобусные перевозки выросли фактически в 3 раза.
Другие страны
30 августа 2022 г. 14:35
Международные автобусные перевозки в войну в Украине выросли в 2,7 раза

В Украине международные автобусные перевозки выросли фактически в три раза.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс - Украина", об этом сообщил директор компании по интернет-продаже билетов PaxUkraina Максим Скляренко в ходе круглого стола Торгово-промышленной палаты Украины и Министерства инфраструктуры.

"С начала войны продано более 1,5 млн билетов на международные автобусные рейсы на сумму 2,2 млрд грн, при этом объем проданных билетов вырос на 171% по сравнению с довоенным периодом", - сказал Скляренко.

По его словам, для поездки за границу в мае-июле было продано 1,2 млн билетов, тогда как в 2021 году за тот же период - 449 тыс.

Скляренко подчеркнул, что в настоящее время доля международных перевозок составляет 86% против 14% внутренних.

При этом эксперт указал, что рост числа проданных билетов на въезд в отдельные страны ЕС превысил прошлогодний показатель в 10 раз.

"Хотелось бы отметить, что в последние месяцы количество людей, покупающих билеты обратно, больше, чем количество выезжающих. Не намного, но такая тенденция прослеживается. Начиная уже с апреля, большинство билетов продается для обратного направления в Украину", - отметил Скляренко.

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