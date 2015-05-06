Международный гуманитарный саммит пройдет в мае 2016 года в Стамбуле

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Турция примет в мае 2016 года в Стамбуле Международный гуманитарный саммит. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Турции Фуат Октай.

"В знак турецкого гуманитарного вклада, Стамбул проведет Международный гуманитарный саммит в мае 2016 года. Как принимающая страна, Турция готова сотрудничать со всеми участниками, чтобы найти конкретное решение тем вызовам, с которыми мы все сталкиваемся", - сказал Октай после церемонии подписания соглашения о присоединении страны к механизму гражданской защиты ЕС.

"Мы ожидаем установления долгосрочного межрегионального и многостороннего диалога среди представителей частных, государственных и неправительственных организаций на саммите", - отметил он.

В среду Турция присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС, подписав соответствующее соглашение в Брюсселе.