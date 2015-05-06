 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Международный гуманитарный саммит пройдет в мае 2016 года в Стамбуле

    Турция готова сотрудничать со всеми участниками

    Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ Турция примет в мае 2016 года в Стамбуле Международный гуманитарный саммит. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил руководитель Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) Турции Фуат Октай.

    "В знак турецкого гуманитарного вклада, Стамбул проведет Международный гуманитарный саммит в мае 2016 года. Как принимающая страна, Турция готова сотрудничать со всеми участниками, чтобы найти конкретное решение тем вызовам, с которыми мы все сталкиваемся", - сказал Октай после церемонии подписания соглашения о присоединении страны к механизму гражданской защиты ЕС.

    "Мы ожидаем установления долгосрочного межрегионального и многостороннего диалога среди представителей частных, государственных и неправительственных организаций на саммите", - отметил он.

    В среду Турция присоединилась к механизму гражданской защиты ЕС, подписав соответствующее соглашение в Брюсселе.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi