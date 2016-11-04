Международная организация по миграции: В этом году в Средиземном море утонули 4 220 мигрантов

Баку. 4 ноября. REPORT.AZ/ "В этом году 4 220 пытавших добраться до Европы мигрантов утонули в Средиземном море".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил пресс-секретарь Международной организации по миграции Итайи Вирири.

По его словам, данный показатель превышает показатель аналогичного периода прошлого года более чем на 725 человек.

И.Вирири подчеркнул, что 2 ноября этого года по морскому пути к берегам Европы было перевезено 335 031 человек: "169 901 из них достигли Греции, а 159 496 человек - Италии. В соответствующий период прошлого года к берегам Европы доставили 728 926 мигрантов. Гибель в этом году еще большего количества мигрантов является трагедией".