Международной коалиции пока не удалось уничтожить главарей "Исламского государства"

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Антитеррористическая коалиция уничтожила тысячи рядовых боевиков и полевых командиров группировки "Исламское государство" (ИГ), однако "верхушка террористической организации осталась нетронутой", вопреки заявлениям американских властей. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей ВС и разведки США.

По данным силовых структур, в результате авианалетов коалиции были ликвидированы полевые командиры, "но ИГ им быстро нашло замену".

"Данные разведки не подтверждают уничтожения половины главарей ИГ", - приводит Bloomberg слова своих военных источников. Их сведения отличаются от информации, распространенной администрацией США. Так, в прошлом месяце отставной генерал Джон Аллен, назначенный Белым домом координатором по вопросам взаимодействия США с другими странами в борьбе с ИГ, заявил, что половина верхушки группировки уничтожена. Американский госсекретарь Джон Керри также докладывал об успешных операциях коалиции на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

При этом официальный представитель центрального командования ВС США капитан Джон Мур также опроверг высказывания Керри о ликвидации 50% верхушки ИГ. "В настоящее время мы не располагаем процентными величинами по этой статистике", - цитирует Bloomberg военнослужащего.

"Ложь о наших достижениях в антитеррористических операциях играет только на руку ИГ", - приводит агентство в заключении слова одного из американских экспертов по экстремистам, информирует Report со ссылкой на ТАСС.