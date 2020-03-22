Международные авиарейсы в Пекин будут перенаправляться в 12 других городов Китая

Все следующие в Пекин международные пассажирские авиарейсы будут с 23 марта перенаправляться в 12 других городов Китая для пересечения границы и прохождения карантинного контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в воскресенье сообщении Управления гражданской авиации КНР. После прохождения проверки пассажиры смогут направиться в Пекин.

"С 00:00 часов 23 марта (22 марта 20:00, бакинское время) все направляющиеся в Пекин международные пассажирские рейсы должны в качестве пункта ввоза в страну указать один из определенных 12 аэропортов, среди которых такие воздушные гавани, как Тяньцзинь, Шицзячжуан, Тайюань, Хух-Хото, аэропорт Шанхай Пудун, Цзинань, Циндао, Нанкин, Шэньян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань", - указывается в документе.

Пассажиры проходят там карантинный осмотр, оформление документов о въезде в страну, а также растаможку багажа. Соответствующие условиям карантина пассажиры смогут на изначальном рейсе проследовать в Пекин.