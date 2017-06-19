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    Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля

    Об этом сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 4-5 июля. 

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

    "Министерство иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран информирует о том, что очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках "астанинского процесса" состоится 4-5 июля 2017 года в Астане", - информировал Жайнаков.

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