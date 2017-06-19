Международная встреча по Сирии в Астане пройдет 4-5 июля

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Международная встреча в Астане по урегулированию ситуации в Сирии пройдет 4-5 июля.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан по согласованию с внешнеполитическими ведомствами Российской Федерации, Турецкой Республики и Исламской Республики Иран информирует о том, что очередная международная встреча высокого уровня по Сирии в рамках "астанинского процесса" состоится 4-5 июля 2017 года в Астане", - информировал Жайнаков.