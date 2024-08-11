Международная военная коалиция в Ираке может завершить свою миссию

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и госсекретарь США Энтони Блинкен собираются сделать совместное заявление о завершении работы миссии международной военной коалиции в Ираке.

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн и госсекретарь США Энтони Блинкен собираются сделать совместное заявление о завершении работы миссии международной военной коалиции в Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает Tasnim со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут пресс-конференцию в рамках предстоящего визита иракского дипломата в США.

Источники агентства подчеркивают, что вывод войск коалиции с территории Ирака за исключением Иракского Курдистана начнется в сентябре 2025 года, а их выход из Иракского Курдистана запланирован на сентябрь 2026 года.