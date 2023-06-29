Международная помощь Украине достигла €170 млрд

Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд.

Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд.

Как передает Report , об этом сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

"С февраля 2022 года партнеры выделили Киеву около €170 млрд, эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно данным системы Ukraine Support Tracker, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк. В частности, Европейский союз выделил почти €62 млрд, помощь от США составила €71 млрд. В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила €23 млрд. Еще почти €13 млрд предоставили международные финансовые организации.

"Половину выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40% - военная помощь, остальное - гуманитарная поддержка, - отметили в министерстве. - Самую большую военную поддержку Украина получила от США - более €43 млрд".