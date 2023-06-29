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Международная помощь Украине достигла €170 млрд

Международная помощь Украине достигла €170 млрд Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд.
Другие страны
29 июня 2023 г. 19:02
Международная помощь Украине достигла €170 млрд

Международные партнеры с февраля 2022 года выделили Украине около €170 млрд.

Как передает Report, об этом сообщило украинское министерство по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

"С февраля 2022 года партнеры выделили Киеву около €170 млрд, эта сумма включает военную, финансовую и гуманитарную помощь от правительств иностранных государств, а также международных финансовых организаций", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что, согласно данным системы Ukraine Support Tracker, донорами Украины стали 40 стран, а также европейские институты, МВФ и Всемирный банк. В частности, Европейский союз выделил почти €62 млрд, помощь от США составила €71 млрд. В список стран-доноров также вошли Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Китай, Япония, Норвегия, Южная Корея, Швейцария, Тайвань, Турция и Индия. От них Украина дополнительно получила €23 млрд. Еще почти €13 млрд предоставили международные финансовые организации.

"Половину выделенных средств составляет финансовая помощь, еще около 40% - военная помощь, остальное - гуманитарная поддержка, - отметили в министерстве. - Самую большую военную поддержку Украина получила от США - более €43 млрд".

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