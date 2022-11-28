Международная организация, базирующаяся во Франции, пыталась отравить конголезского президента

Президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, ему отправили письмо с ядом.

Президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, ему отправили письмо с ядом.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Politico .

Так, письмо на имя президента республики, отправленное одной из международных организаций, базирующихся во Франции, было доставлено в канцелярию Чисекеди в столице страны Киншасе почтой 12 ноября.

Служба безопасности президента сочла письмо подозрительным из-за отверстий в конверте. После экспертизу, в письме обнаружили следы одного из соединений цианида, которое является сильным ядом.

Портал отмечает, что в конверте находилась страница текста и газета. Что именно было написано, не сообщается.

Посла Франции в ДРК вызвали в МИД страны в связи с этим инцидентом.