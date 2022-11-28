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Международная организация, базирующаяся во Франции, пыталась отравить конголезского президента

Международная организация, базирующаяся во Франции, пыталась отравить конголезского президента Президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, ему отправили письмо с ядом.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 21:07
Международная организация, базирующаяся во Франции, пыталась отравить конголезского президента

Президента Демократической Республики Конго (ДРК) Феликса Чисекеди пытались отравить цианидом, ему отправили письмо с ядом.

Как передает Report, об этом сообщает информационный портал Politico.

Так, письмо на имя президента республики, отправленное одной из международных организаций, базирующихся во Франции, было доставлено в канцелярию Чисекеди в столице страны Киншасе почтой 12 ноября.

Служба безопасности президента сочла письмо подозрительным из-за отверстий в конверте. После экспертизу, в письме обнаружили следы одного из соединений цианида, которое является сильным ядом.

Портал отмечает, что в конверте находилась страница текста и газета. Что именно было написано, не сообщается.

Посла Франции в ДРК вызвали в МИД страны в связи с этим инцидентом.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "Fransada yerləşən beynəlxalq təşkilat Konqo Prezidentini zəhərləməyə cəhd edib"

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