Интерпол: 20 человек в 12 странах арестованы по делу о сексуальной эксплуатации детей

Международная операция Интерпола: 20 человек в 12 странах арестованы по делу о сексуальной эксплуатации детей

Интерпол сообщила об аресте 20 человек в рамках масштабной международной операции, направленной против производства и распространения материалов, содержащих сексуальное насилие над детьми.

Как сообщает Report со ссылкой на Euronews, среди задержанных - медицинский работник и два учителя из Европы, США и Латинской Америки.

Операция, охватившая 12 стран, проводилась с марта по май под руководством Национальной полиции Испании в сотрудничестве с Интерполом и Европолом. Она была инициирована Испанией в конце 2024 года, когда специализированные сотрудники полиции в ходе онлайн-патрулирования выявили группы в мессенджерах, посвященные распространению изображений сексуальной эксплуатации детей.

Через Интерпол и Европол испанские полицейские оповестили власти стран, где проживали предполагаемые преступники. В Испании были арестованы семь подозреваемых, включая медработника и учителя. Медработник платил несовершеннолетним из Восточной Европы за откровенные фотографии, а учитель обвиняется в хранении и распространении материалов о сексуальном насилии над детьми через различные онлайн-платформы.

Остальные аресты были произведены в США и других частях Европы, включая Болгарию, Италию и Португалию.

На данный момент в ходе расследования во всем мире выявлено еще 68 подозреваемых. Собранная в ходе операции информация была передана правоохранительным органам 28 стран в Америке, Европе, Азии и Океании.