Международная конференция по Ближнему Востоку пройдет в июне в Нью-Йорке

Международную конференцию по Ближнему Востоку планируется провести в июне 2025 года в Нью-Йорке.

Международную конференцию по Ближнему Востоку планируется провести в июне 2025 года в Нью-Йорке.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

"Про конференцию - она пройдет в июне в Нью-Йорке. В общем, надо что-то делать. Не только остановить войну, но остановить войну в общем. Это должно быть на основе двухгосударственного соглашения. И много стран стоят за этот вопрос, в том числе Россия", - сказал он.

По словам посла, конференцию также необходимо созвать, чтобы инициировать процесс восстановления сектора Газа. Для этого, как отметил Нофаль, Газе нужно минимум $80 млрд.

"Мы знаем позицию Израиля точно. Им не нужна Газа, самая большая проблема для них - это Западный берег реки Иордан. Но все равно Израиль больше 15 месяцев наступал в Газе, и никто не мог остановить их до сих пор. Надеемся, что все страны, включая США, Россию, Китай, европейцев, смогут найти общий язык. Потому что в Газе надо много делать, - указал Нофаль. - Во-первых, остановить войну. Во-вторых, открывать границы, чтобы помогать людям жить, есть. Третье, в Газе процесс [по освобождению] заложников идет нормально до сих пор. Начинается второй, третий этап. Четвертое - самый важный вопрос - палестинская власть должна прийти обратно в Газу. Это единственный вариант, который позволил бы остановить войну в Газе. И пятое - нужно созвать международную конференцию, чтобы перестроить Газу. Газе нужно минимум $80 млрд".