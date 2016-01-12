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    ​Международная коалиция разбомбила денежное хранилище ИГИЛ

    Пентагон: По нашим оценкам ущерб составил миллионы долларов

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Международная коалиция, возглавляемая США в понедельник, 11 января, разгромила денежное хранилище террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в иракском городе Мосул.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на сотрудника Пентагона сообщает "Лента.ру".

    "По нашим оценкам ущерб составил миллионы долларов. Эти средства были получены незаконным путем: за счет грабежей, вымогательств, а также нефтяных сделок", - отметил представитель Минобороны США.

    В район, где располагалось хранилище, были сброшены две бомбы весом по 900 кг.

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