Международная коалиция по борьбе с ИГ провела за год более 300 операций

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ провела 313 военных операций против боевиков в Ираке и Сирии в 2022 году.

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой ИГИЛ провела 313 военных операций против боевиков в Ираке и Сирии в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление коалиции приводит иракский информационный портал Shafaq News.

Большинство операций - почти две трети - проведены в Ираке, уточняется в заявлении. Утверждается, что в ходе этой антитеррористической деятельности в текущем году "не погиб ни один американский военный".

Международная коалиция по борьбе с ИГИЛ была создана в 2014 году, когда ИГИЛ оккупировала около трети иракской территории. В 2015 году при поддержке коалиции правительственные силы начали освобождение захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года Багдад объявил об окончательном поражении группировки. Однако силовые ведомства до сих пор проводят в разных районах страны операции по уничтожению террористического подполья, боевики которого совершают нападения на военнослужащих и гражданских лиц.