Международная коалиция отрицает нанесение удара по складу ИГ в Дейр-эз-Зоре

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Коалиция во главе с США заявила, что не наносила авиаудар по складу боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) с химоружием в провинции Дейр-эз-Зор, в результате которого, по заявлению командования ВС Сирии, погибли сотни человек, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Коалиция не проводила ударов в этой области и в это время. Заявление сирийцев является неправильным. Вероятно, это преднамеренная дезинформация", - сообщил официальный представитель штаба операции под кодовым названием Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, полковник американских ВВС Джон Дорриан.

Ранее командование ВС Сирии сообщило, что ВВС коалиции нанесли удар по штабу и складам ИГ в районе Джалта под городом Дейр-эз-Зор (420 км от Дамаска), который привел к отравлению сотен людей. В сообщении командования, распространенном агентством SANA, говорится, что налет авиации был совершен 12 апреля в 17:30 по местному времени.