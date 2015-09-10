​Международная коалиция намерена активизировать военную кампанию против ИГИЛ

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Международная коалиция под эгидой США намерена активизировать военную кампанию против террористической группировки ИГИЛ в Сирии на фоне возрастания гуманитарного кризиса и малоэффективных боевых действий против террористов, которые продолжались в течение года, передает Репорт со ссылкой на AFP.

"Текущая ситуация является неприемлемой. Я чувствую, что на данный момент мы не побеждаем, и нам необходимо удвоить наши совместные усилия", - сказал один из высокопоставленных европейских дипломатов.

Он добавил, что "некоторые западные страны, глядя на сочетание гуманитарного кризиса с отсутствием успеха в разрешении ситуации в Сирии и активизацией ИГИЛ, решили, что необходимо приложить больше усилий". Сообщается, что одной из главных задачи в Сирии является обеспечение беспрерывного потока гуманитарной помощи, а также поставок оружия сирийским повстанцам.