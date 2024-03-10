Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала за допинг двух россиян

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за нарушения антидопинговых правил россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за нарушения антидопинговых правил россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву.

Как передает Report , об этом свидетельствуют материалы IWF.

Обоих спортсменов дисквалифицировали на четыре года. Срок дисквалификации истечет 27 июля 2027 года. Катаев и Качаева были отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в августе 2013 года. Оба спортсмена уже давно завершили карьеру тяжелоатлетов.

Катаеву 33 года, на чемпионате России 2016 года он занял второе место в весовой категории свыше 105 кг, на молодежном чемпионате Европы 2013 года - четвертое. Эти результаты подлежат аннулированию.