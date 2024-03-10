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Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала за допинг двух россиян

Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала за допинг двух россиян Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за нарушения антидопинговых правил россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву.
Другие страны
10 марта 2024 г. 11:39
Международная федерация тяжелой атлетики дисквалифицировала за допинг двух россиян

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала за нарушения антидопинговых правил россиян Сослана Катаева и Юлию Качаеву.

Как передает Report, об этом свидетельствуют материалы IWF.

Обоих спортсменов дисквалифицировали на четыре года. Срок дисквалификации истечет 27 июля 2027 года. Катаев и Качаева были отстранены на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории за нарушения антидопинговых правил, совершенные в августе 2013 года. Оба спортсмена уже давно завершили карьеру тяжелоатлетов.

Катаеву 33 года, на чемпионате России 2016 года он занял второе место в весовой категории свыше 105 кг, на молодежном чемпионате Европы 2013 года - четвертое. Эти результаты подлежат аннулированию.

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