Между США и Румынией вводится безвизовый режим

Граждане Румынии смогут въезжать в США без виз начиная с марта, лишь уведомляя американские власти о предстоящей поездке на платформе ESTA - Electronic System for Travel Authorization (электронная система разрешений на поездку).

Граждане Румынии смогут въезжать в США без виз начиная с марта, лишь уведомляя американские власти о предстоящей поездке на платформе ESTA - Electronic System for Travel Authorization (электронная система разрешений на поездку).

Как передает Report, об этом сообщил агентству Agerpres министр иностранных дел Эмиль Хурезяну.

"Нужно подождать еще 2,5 месяца, то есть до 1 марта. Речь идет о решении технических систем", - отметил глава МИД.

По его словам, Румыния станет 43-м государством, гражданам которых для въезда в США не требуется виза.

Хурезяну уточнил, что 10 января министр внутренней безопасности США и посол Румынии официально объявят в Вашингтоне о введении безвизового режима между двумя странами.