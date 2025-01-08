О нас

Между США и Румынией вводится безвизовый режим

Между США и Румынией вводится безвизовый режим Граждане Румынии смогут въезжать в США без виз начиная с марта, лишь уведомляя американские власти о предстоящей поездке на платформе ESTA - Electronic System for Travel Authorization (электронная система разрешений на поездку).
Другие страны
8 января 2025 г. 22:48
Между США и Румынией вводится безвизовый режим

Граждане Румынии смогут въезжать в США без виз начиная с марта, лишь уведомляя американские власти о предстоящей поездке на платформе ESTA - Electronic System for Travel Authorization (электронная система разрешений на поездку).

Как передает Report, об этом сообщил агентству Agerpres министр иностранных дел Эмиль Хурезяну.

"Нужно подождать еще 2,5 месяца, то есть до 1 марта. Речь идет о решении технических систем", - отметил глава МИД.

По его словам, Румыния станет 43-м государством, гражданам которых для въезда в США не требуется виза.

Хурезяну уточнил, что 10 января министр внутренней безопасности США и посол Румынии официально объявят в Вашингтоне о введении безвизового режима между двумя странами.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
Посол Азербайджана: Готовы содействовать контактам между бизнесом в Азербайджане и Казахстане
23 декабря 2024 г. 10:40
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК Мингячевир, принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава компании, заинтересованной в поддержке ФК "Мингячевир", принял участие в заседании исполкома АФФА - ЭКСКЛЮЗИВ
18 декабря 2024 г. 12:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi