Между Румынией, Болгарией и Турцией создадут коридор военной мобильности

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр подписал на полях встречи глав военных ведомств стран - участниц НАТО в Брюсселе письмо о намерениях по созданию коридора военной мобильности между Румынией, Болгарией и Турцией.

Министр национальной обороны Румынии Анджел Тылвэр подписал на полях встречи глав военных ведомств стран - участниц НАТО в Брюсселе письмо о намерениях по созданию коридора военной мобильности между Румынией, Болгарией и Турцией.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Минобороны Румынии.

"В контексте все более сложной глобальной ситуации безопасности была выявлена срочная необходимость упростить и гармонизировать логистические процессы, необходимые для эффективного развертывания вооруженных сил в регионе", - подчеркивается в сообщении.

"Подписанное письмо о намерениях предусматривает создание скоординированной сети основных маршрутов снабжения между тремя странами, которая обеспечила бы быструю и надежную доставку войск, оборудования и военных материалов", - уточняет военное ведомство.

"Военная мобильность - это флагманский проект сотрудничества между НАТО и ЕС, а также главный элемент надежной позиции сдерживания и обороны в регионе Черного моря", - отметил глава военного ведомства Румынии.