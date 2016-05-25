Между Россией и Украиной ожидается обмен заключенными

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В Ростов-на-Дону прибыл самолет президента Украины Петра Порошенко, чтобы забрать украинскую военнослужащую Надежду Савченко.

Как сообщает Report со ссылкой на Униан, передача Савченко должна состояться сегодня.

Тем временем, в Украине освободили осужденных российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова.

Ожидается, что таким образом Украина и Россия совершат обмен заключенными, согласно договоренностям, достигнутым ранее украинским и российским президентами.

Отметим, что украинскую летчицу Надежду Савченко осудили за причастность к убийству журналистов ВГТРК. Позже российский суд приговорил ее к 22 годам лишения свободы.

Евгений Ерофеев и Александр Александров, которых Украина считает действующими российскими военнослужащими, принимавшими участие в боевых действиях в Донбассе, были приговорены 18 апреля этого года к 14 и 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.