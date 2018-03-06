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    Между Россией и США начинается борьба за Африку

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Рекс Тиллерсон начинает во вторник свой первый визит в Африку.

    Как передает Report, об этом сообщил госдепартамент. В ходе поездки 6-13 марта глава американской дипломатии посетит Чад, Джибути, Эфиопию, Кению и Нигерию.

    Россия предложила провести встречу Тиллерсона с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Эфиопии, где пересекутся оба министра, но Госдеп на это предложение пока не ответил.

    Примечательно, что Тиллерсон отправился в Африку вслед за министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Глава МИД России 5 марта начал турне по африканским странам.   

    В расписании российского министра значатся пять стран, которые находятся южнее Сахары, – Ангола, Зимбабве, Мозамбик, Намибия и Эфиопия. Специалисты не исключают, что между двумя державами развернется борьба за влияние в африканских странах. 

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