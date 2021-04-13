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Между президентами США и России состоялся телефонный разговор

Между президентами США и России состоялся телефонный разговор Между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.
Другие страны
13 апреля 2021 г. 20:09
Между президентами США и России состоялся телефонный разговор
Джо Байден и Владимир Путин

Между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

Президент Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину провести саммит в третьей стране.

"Президент Байден подтвердил свою цель выстраивания стабильных и предсказуемых отношений с Россией в соответствии с интересами США и предложил встречу-саммит в третьей стране в предстоящие месяцы для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия", - говорится в сообщении.

Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным также обсудил намерение продолжать диалог по контролю над вооружениями.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ və Rusiya prezidentləri arasında telefon danışığı baş tutub

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