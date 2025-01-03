Между ливанскими военными и группой сирийцев произошла перестрелка на границе

Ливанские военнослужащие в пятницу оказались втянуты в перестрелку с сирийцами на границе Ливана и Сирии южнее Баальбека.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает сообщает LBCI.
По данным телерадиоканала, военные попытались перекрыть нелегальную точку пересечения границы в районе Маарбуна. Однако группа сирийцев при помощи бульдозера попыталась разблокировать проход.
Военные Ливана сделали предупредительные выстрелы в воздух, однако сирийцы открыли огонь по солдатам. Завязалась перестрелка, в которой один ливанский военнослужащий получил ранения.
В итоге ливанские вооруженные силы ввели повышенные меры безопасности в этой зоне. Идет расследование инцидента.
Между тем, поступали сообщения, что новая администрация Сирии после пограничных столкновений ввела ограничения на въезд ливанцев на сирийскую территорию.