Между Ираном и США остаются большие расхождения по ядерной сделке

Большие расхождения в оценке иранской ядерной программы сохраняются между Ираном и США, но Россия считает реальной перспективу разрешения спорных вопросов.

Большие расхождения в оценке иранской ядерной программы сохраняются между Ираном и США, но Россия считает реальной перспективу разрешения спорных вопросов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду журналистам постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Мы исходим из того, что… необходимо, чтобы и Иран, и США полностью вернулись к ядерной сделке, к соблюдению ее положений. Американцы в первую очередь должны снять санкции, а Иран должен привести свою ядерную программу в соответствие с теми параметрами, которые заложены в Совместном всеобъемлющем плане действий, - отметил Ульянов. - Именно над этим сейчас в Вене и ведется работа в рамках возобновленных переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий".

"Дело чрезвычайно трудное... Видно, что расхождения очень большие между Ираном и США, это было во время предыдущих раундов и сейчас, - сказал он. - Но мы твердо исходим из того, что есть реальные шансы путем переговоров, дипломатией все урегулировать".

По словам постпреда, дипломатия является в данных обстоятельствах самым надежным инструментом. "Угрозы, к которым иногда прибегают США, не помогают делу. Нужно вести переговоры", - отметил Ульянов.

Никто из участников переговоров в Вене официально не выступал с инициативой промежуточного соглашения по Ирану, сообщил Ульянов.