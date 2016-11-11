Между Ираном и Китаем возникли финансовые разногласия относительно тяжеловодного реактора в Араке

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Китай потребовал слишком много денежных средств на перепроектирование тяжеловодного реактора в Араке (IR-40).

Как сообщает Report со ссылкой на ирансике СМИ, об этом заявил пресс-секретарь Организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камальванди.

По его словам, составление контракта между Ираном и Китаем на перепроектирование реактора в Араке находится на завершающей стадии.

Согласно информации, ядро реактора на тяжелой воде в Араке было полностью демонтировано в январе 2014 года. Перепрофилирование реактора в Араке является одним из аспектов соглашения Ирана с "шестеркой" мировых держав, которое было заключено в июле 2015 года в Вене и вступило в силу в январе 2016 года. В результате перепрофилирования, тяжеловодный реактор в Араке не сможет нарабатывать оружейный плутоний.

В настоящее время тяжеловодный реактор в Араке, по условиям соглашения с МАГАТЭ, проверяется, по меньшей мере, раз в месяц.