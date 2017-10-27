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    Между иракской армией и курдскими военизированными формированиями объявлен режим прекращения огня

    Договоренность охватит всю линии соприкосновения, где сталкивались иракская армия и пешмерге

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Между иракской армией и военизированными формированиями ("пешмерге") Курдской автономной провинции достигнута договоренность об объявлении режима прекращения огня.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, данная договоренность охватит всю линию соприкосновения, где сталкивались иракская армия и "пешмерге".

    Отметим, что глава автономии Масуд Барзани объявил о замораживании прошедшего 25 сентября "референдума". А центральная власть Багдада требует полного аннулирования референдума. 

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