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Между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал лидеров Гаити "идиотами", после чего между странами разгорелся скандал.
Другие страны
23 ноября 2024 г. 04:47
Между Францией и Гаити разгорелся скандал из-за Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал лидеров Гаити "идиотами", после чего между странами разгорелся скандал.

Как передает Report, об этом пишет The Guardian.

Издание отмечает, что правительство Гаити вызвало посла Франции в стране, чтобы выразить протест по поводу "недружелюбных и неуместных" комментариев Макрона.

В частности, французский президент прокомментировал ситуацию карибской страны следующим образом. Он назвал решение переходного президентского совета Гаити об отстранении премьер-министра - "совершенно глупым". Данное решение было принято в начале ноября на фоне обострения бандитских разборок.

"Честно говоря, именно гаитяне убили Гаити, допустив наркоторговлю", - заявил Макрон.

После этих слов в Бразилии французский президент похвалил бывшего премьер-министра Гаити Гарри Кониля, которого отстранили от власти из-за разногласий с советом. Макрон назвал его великим лидером.

"Они полные идиоты, им не следовало его увольнять", - сказал французский лидер.

По итогу, высказывания Макрона вызвали возмущение в Гаити (бывшей французской колонии). Однако в четверг, в Чили, президент, судя по всему, смягчил свой тон.

"Франция никогда не отвернется от кризиса... Никогда не будет двойных стандартов перед лицом трагедии, будь то на Гаити, в Венесуэле или у ворот Европы", - подчеркнул Макрон.

Издание пояснило, что руководство Гаити раздирают внутренние распри, а три члена переходного президентского совета, которому поручено восстановить безопасность и подготовить почву для выборов, обвиняются в коррупции. Они остаются на своих постах.

Также The Guardian добавило, что Франция обязалась выделить 4 млн евро в фонд ООН для финансирования испытывающей острую нехватку ресурсов миссии по обеспечению безопасности, призванной помочь восстановить безопасность на Гаити, а также профинансировать курсы французского и креольского языков для своих военнослужащих.

Кроме того, в МИД Гаити сообщили, что на встрече посол Франции Антуан Мишон пообещал, что Франция останется на стороне Гаити, чтобы помочь восстановить безопасность и провести выборы

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