Между Эстонией и Россией совершен обмен экс-сотрудниками спецслужб

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Находившегося в тюрьме в России экс-офицера департамента полиции безопасности МВД Эстонии Эстона Кохвера обменяли на экс-офицера МВД Эстонии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, обмен произошел на пограничном КПП "Куничина Гора" в Псковской области на мосту через реку Пиуза.

России в обмен на Э.Кохвера был передан отбывавший наказание за передачу секретных сведений ФСБ России Алексей Дрессен.

Отметим, что Э.Кохвер был задержан 5 сентября в Псковской области при проведении агентурной операции. Согласно эстонской версии, Э.Кохвер был похищен на территории Эстонии. Российский суд приговорил Э.Кохвера к 15 годам лишения свободы.